Ощадбанк предупредил о сбоях в работе из-за обстрелов

"Уважаемые клиенты! Из-за очередной волны российских обстрелов в течение дня 17 сентября 2026 г. могут происходить сбои в работе электронных сервисов Ощадбанка для частных и бизнес-клиентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления стабильной работы.