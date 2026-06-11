Ощадбанк попередив про "паузу" в роботі: коли та чи працюватимуть картки та банкомати

Ощадбанк готує масштабне оновлення своїх систем. У зв'язку з цим протягом дня 14 червня онлайн-банкінг та відділення будуть недоступні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у застосунку банку.
Технічні заходи заплановані на 14 червня. Роботи розпочнуться о 03:45 ранку і триватимуть до 22:00 того ж дня. Протягом цього часу доступ до онлайн-банкінгу "Мобільний Ощад" буде обмежено.
На період проведення робіт користувачі застосунку не зможуть здійснювати низку фінансових операцій, зокрема:
Окрім онлайн-сервісів, у неділю, 14 червня, також не працюватимуть і фізичні відділення Ощадбанку.
Фото: Ощадбанк попереджає про технічні роботи (скріншот)
Попри технічну паузу в роботі застосунку та відділень, банк запевняє, що карткові розрахунки функціонуватимуть у звичайному режимі. Клієнти зможуть безперешкодно розраховуватися картками в торговельних мережах (магазинах) та знімати готівку в банкоматах.
В Ощадбанку підкреслюють, що проведення таких робіт саме у вихідний день спрямоване на те, щоб мінімізувати незручності для клієнтів.
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