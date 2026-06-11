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Ощадбанк попередив про "паузу" в роботі: коли та чи працюватимуть картки та банкомати

12:07 11.06.2026 Чт
1 хв
Які послуги будуть недоступні?
aimg Ірина Костенко
Фото: Ощадбанк попередив про зміни в роботі (Getty Images)

Ощадбанк готує масштабне оновлення своїх систем. У зв'язку з цим протягом дня 14 червня онлайн-банкінг та відділення будуть недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у застосунку банку.

Графік технічних робіт

Технічні заходи заплановані на 14 червня. Роботи розпочнуться о 03:45 ранку і триватимуть до 22:00 того ж дня. Протягом цього часу доступ до онлайн-банкінгу "Мобільний Ощад" буде обмежено.

Які послуги будуть недоступні:

На період проведення робіт користувачі застосунку не зможуть здійснювати низку фінансових операцій, зокрема:

  • проводити будь-які операції з депозитами та поточними рахунками;
  • здійснювати обмін валют;
  • формувати декларації.

Окрім онлайн-сервісів, у неділю, 14 червня, також не працюватимуть і фізичні відділення Ощадбанку.

Фото: Ощадбанк попереджає про технічні роботи (скріншот)

Чи працюватимуть картки?

Попри технічну паузу в роботі застосунку та відділень, банк запевняє, що карткові розрахунки функціонуватимуть у звичайному режимі. Клієнти зможуть безперешкодно розраховуватися картками в торговельних мережах (магазинах) та знімати готівку в банкоматах.

В Ощадбанку підкреслюють, що проведення таких робіт саме у вихідний день спрямоване на те, щоб мінімізувати незручності для клієнтів.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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