Ощадбанк попередив про "паузу" в роботі: коли та чи працюватимуть картки та банкомати

Графік технічних робіт

Технічні заходи заплановані на 14 червня. Роботи розпочнуться о 03:45 ранку і триватимуть до 22:00 того ж дня. Протягом цього часу доступ до онлайн-банкінгу "Мобільний Ощад" буде обмежено.

Які послуги будуть недоступні:

На період проведення робіт користувачі застосунку не зможуть здійснювати низку фінансових операцій, зокрема:

проводити будь-які операції з депозитами та поточними рахунками;

здійснювати обмін валют;

формувати декларації.

Окрім онлайн-сервісів, у неділю, 14 червня, також не працюватимуть і фізичні відділення Ощадбанку.

Фото: Ощадбанк попереджає про технічні роботи (скріншот)

Чи працюватимуть картки?

Попри технічну паузу в роботі застосунку та відділень, банк запевняє, що карткові розрахунки функціонуватимуть у звичайному режимі. Клієнти зможуть безперешкодно розраховуватися картками в торговельних мережах (магазинах) та знімати готівку в банкоматах.

В Ощадбанку підкреслюють, що проведення таких робіт саме у вихідний день спрямоване на те, щоб мінімізувати незручності для клієнтів.