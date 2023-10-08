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Ощадбанк може знову продовжити терміни ідентифікації для виплат: про що йдеться

Фото: Ощадбанк може знову продовжити терміни ідентифікації для виплат: про що йдеться (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відбулось чергове засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО. Було розглянуто можливість продовження строків ідентифікації для виплат в Ощадбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Під час засідання учасники наради порушили питання виплат допомоги на проживання ВПО.  

"Також розглянули можливість продовження строків для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку", - пише пресслужба. 

Серед інших питань: 

  • обговорено можливі зміни до постанови КМУ щодо місць тимчасового проживання ВПО; 
  • пропозиції змін до нормативно-правових актів щодо працевлаштування внутрішніх переселенців.

Що цьому передувало

В липні ВПО почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. Після цього питання щодо продовження терміну ідентифікації порушувалось під час наради Координаційного штабу з питань ВПО. Тоді ж були прийняті відповідні рішення, а саме: 

  • Ощадбанк припинить зазначену смс-розсилку;
  • для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжити до кінця січня 2024;
  • для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовувати (оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями).

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