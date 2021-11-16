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"Ощадбанк" должен перечислить деньги всем производителям ВИЭ, - УВЭА

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 13:07
"Ощадбанк" должен перечислить деньги всем производителям ВИЭ, - УВЭА Фото: "Ощадбанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственный "Ощадбанк" должен перечислить деньги для погашения долгов перед всеми без исключения производителями из возобновляемых источников без дискриминации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

Ассоциация, объединяющая 100% производителей электроэнергии по энергии ветра в Украине и более 80 национальных и международных компаний, призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить направление всех средств, полученных от продажи "зеленых" облигаций НЭК "Укрэнерго" на недискриминационной и пропорциональной основе.

"По состоянию на вечер 15 ноября 2021 года с сайта ГП "Гарантированный покупатель" стало известно, что уже 16,3 млрд грн было перечислено производителям из ВИЭ, однако остаток все еще не распределен до конца между отдельными производителями по ВИЭ", - говорится в сообщении.

Именно поэтому УВЭА еще раз подчеркивает важность обеспечения полных выплат всем участникам рынка по ВИЭ на недискриминационной и беспристрастной основе.

В своем письме УВЭА напомнила о важности выполнения положений Меморандума о Взаимопонимании, заключенного 10 июня 2020 года между инвесторами в ВИЭ с одной стороны, и правительством Украины с другой стороны, где прописаны все условия о решении проблем отрасли и обеспечения прав инвесторов.

Как сообщалось, ранее инвесторы в ВИЭ потребовали от Кабмина прекратить выборочную выплату долгов.

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