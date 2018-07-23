"Ощадбанк" 23-27 июля будет обслуживать население на линии разграничения

Новости Общество 23.07.2018 - 17:10
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)

"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных подразделений на Донбассе на линии разграничения

В период с 23 по 27 июля 2018 года мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

Отмечается, что о графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено отдельно.

"В период с 23 по 27 июля мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области мобильное подразделение "Ощадбанка" будет также с 23 по 27 июля.

Напомним, вечером 20 июля на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей возобновилась мобильная связь оператора "Vodafone-Украина", которая перестала работать накануне утром.

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Теги:  Ощадбанк,  линия разграничения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС