"Ощадбанк" 23-27 июля будет обслуживать население на линии разграничения

"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных подразделений на Донбассе на линии разграничения

В период с 23 по 27 июля 2018 года мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

Отмечается, что о графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено отдельно.

"В период с 23 по 27 июля мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В период с 23 по 27 июля мобильное подразделение Сбербанка будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области. О график обслуживания следующей неделе будет сообщено. pic.twitter.com/tQ9OqwTwJ9 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 июля 2018 г.

Обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области мобильное подразделение "Ощадбанка" будет также с 23 по 27 июля.

В период с 23 по 27 июля мобильное подразделение Сбербанка будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О график обслуживания следующей неделе будет сообщено. pic.twitter.com/XKuztel4y5 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 июля 2018 г.

Напомним, вечером 20 июля на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей возобновилась мобильная связь оператора "Vodafone-Украина", которая перестала работать накануне утром.