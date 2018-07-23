"Ощадбанк" 23-27 липня буде обслуговувати населення на лінії розмежування

"Ощадбанк" опублікував графік роботи мобільних підрозділів на Донбасі на лінії розмежування

У період з 23 по 27 липня 2018 року мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) в Twitter.

Зазначається, що про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено окремо.

"У період з 23 по 27 липня мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

У період з 23 по 27 липня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Донецькій області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/tQ9OqwTwJ9 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 липня 2018 р.

Обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській області мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде також з 23 по 27 липня.

У період з 23 по 27 липня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/XKuztel4y5 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, ввечері 20 липня на окупованій території Донецької і Луганської областей відновився мобільний зв'язок оператора "Vodafone-Україна", який перестав працювати напередодні вранці.