На оккупированном Донбасе возобновилась мобильная связь Vodafone

Vodafone снова работает в подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" районах Донбасса

Мобильная связь оператора "Vodafone-Украина", которая утром 20 июля перестала работать на оккупированой территории Донецкой и Луганской областей, снова начала работать. Об этом передают "Новости Донбасса".

Сообщается, что "Vodafone снова работает в подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" районах Донбасса".

Информацию о восстановлении мобильной связи сообщили местные жители. Официальной информации от компании "Vodafone-Украина" пока не поступало.

Напомним, 20 июля 2018 года пресс-секретарь компании "Vodafone-Украина" Виктория Павловская сообщила, что на оккупированном Донбассе снова отсутствует мобильная связь от Vodafone, на этот раз из-за порыва оптоволоконной линии.

Добавим, 18 июля Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи.

В документах указано, что в последнее время участились обращения потребителей телекоммуникационных услуг с жалобами относительно качества мобильной связи, в том числе жалобы на некачественное покрытие.

Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна была провести проверку соответствия заявленным параметрам услуг доступа к Интернету, которые предоставляются операторами связи в сетях 3G и 4G.