Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Осенью в парламенте появится образовательный центр

НовостиПолитика    06.07.2018 - 18:23
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

В создании центра Украина будет ориентироваться на опыт Великобритании

Осенью на первом этаже Верховной рады планируют открыть образовательный центр относительно функционирования парламента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель руководителя аппарата ВР Николай Шевчук.

"Председатель ВР дал поручение сделать образовательный центр. Мы в ближайшее время будем обсуждать, какой он должен быть в конечном итоге. Я думаю, что задача будет стоять сделать его за несколько месяцев. Я думаю, что мы его сделаем быстро. Планируется, что он должен заработать осенью", - рассказал Шевчук.

По его словам, центр будет открыт на первом этаже.

"Мы планируем сделать на первом этаже этот образовательный центр, в котором мы планируем демонстрировать наглядные материалы. Будет объясняться, что такое парламент и как он функционирует. Хотелось бы, чтобы целевая аудитория была дети от 10 до 16 лет. Впрочем, наверное, это было бы интересно и взрослым", - рассказал Шевчук.

По его словам, в создании центра Украина будет ориентироваться на опыт Великобритании.

"Планируем где-то через неделю побывать в британском парламенте, где есть подобный образовательный центр. Они пригласили приехать, посмотреть и перенять опыт", - добавил Шевчук.

Напомним, первый заместитель руководителя Аппарата парламента Петр Боднар сообщил, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о парламентской службе.

В Раде создали рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской службе Парубий заявил о введении ID-карт для нардепов
Теги публикации: реформы, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь