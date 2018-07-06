Осенью в парламенте появится образовательный центр

В создании центра Украина будет ориентироваться на опыт Великобритании

Осенью на первом этаже Верховной рады планируют открыть образовательный центр относительно функционирования парламента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель руководителя аппарата ВР Николай Шевчук.

"Председатель ВР дал поручение сделать образовательный центр. Мы в ближайшее время будем обсуждать, какой он должен быть в конечном итоге. Я думаю, что задача будет стоять сделать его за несколько месяцев. Я думаю, что мы его сделаем быстро. Планируется, что он должен заработать осенью", - рассказал Шевчук.

По его словам, центр будет открыт на первом этаже.

"Мы планируем сделать на первом этаже этот образовательный центр, в котором мы планируем демонстрировать наглядные материалы. Будет объясняться, что такое парламент и как он функционирует. Хотелось бы, чтобы целевая аудитория была дети от 10 до 16 лет. Впрочем, наверное, это было бы интересно и взрослым", - рассказал Шевчук.

По его словам, в создании центра Украина будет ориентироваться на опыт Великобритании.

"Планируем где-то через неделю побывать в британском парламенте, где есть подобный образовательный центр. Они пригласили приехать, посмотреть и перенять опыт", - добавил Шевчук.

Напомним, первый заместитель руководителя Аппарата парламента Петр Боднар сообщил, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о парламентской службе.