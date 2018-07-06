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Восени у парламенті з’явиться освітній центр

НовиниПолітика    06.07.2018 - 18:23
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

У створенні центру Україна орієнтуватиметься на досвід Великобританії

Восени на першому поверсі Верховної ради планують відкрити освітній центр про функціонування парламенту України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник керівника апарату ВР Микола Шевчук.

"Голова ВР дав доручення зробити освітній центр. Ми у найближчий час будемо обговорювати, який він має бути у кінцевому результаті. Я думаю, що завдання буде стояти зробити його за кілька місяців. Я думаю, що ми його зробимо швидко. Планується, що він має запрацювати восени", - розповів Шевчук.

За його словами, центр буде відкрито на першому поверсі.

"Ми плануємо зробити на першому поверсі цей освітній центр, в якому ми плануємо демонструвати наочні матеріали. Буде пояснюватись, що таке парламент і як він функціонує. Хотілось би, щоб цільова аудиторія була діти: від 10 до 16 років. Втім, напевно, це було б цікаво і дорослим", - розповів Шевчук.

За його словами, у створенні центру Україна орієнтуватиметься на досвід Великої Британії.

"Плануємо десь через тиждень побувати у британському парламенті, де є подібний освітній центр. Вони запросили приїхати, подивитись і перейняти досвід", - додав Шевчук.

Нагадаємо, перший заступник керівника Апарату парламенту Петро Боднар повідомив, що у Верховній Раді України створили робочу групу з підготовки законопроекту про парламентську службу.

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Теги публікації: реформи, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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