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Осенние каникулы в Украине. В регионах определились с датами

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Украина, Вторник 12 октября 2021 14:48
Осенние каникулы в Украине. В регионах определились с датами Фото: школы Украины идут на осенние каникулы (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Ирина Гамерская

Осенние каникулы в школах в Украине запланированы на конец октября. Вместе с тем, из-за ситуации с коронавирусом в некоторых областях график немного сместился.

Подробнее о том, где и когда школы идут на каникулы - в материале РБК-Украина.

Так, с 18 октября на каникулы идут школьники в:

  • Черкассах,
  • Харькове,
  • Ивано-Франковске,
  • Виннице,
  • Хмельницком,
  • Херсоне,
  • Сумах.

С 25 октября отдыхать будут школьники Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.

Изначально в Украине рекомендовалось вводить с 25 октября. Однако, каждый регион сам определяет дату начала каникул. Регионы решили отправить школьников отдыхать на неделю раньше, в частности, из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, на данный момент вся Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина. Согласно новым правилам, в этой зоне могут работать очно лишь те школы, где 80% педагогов имеют хотя бы одну дозу вакцини или же негативный ПЦР-тест. Исключением является лишь младшая школа и детские садики, их работа не ограничивается.

Вместе с тем, в случае введения в регионе "красной" зоны, очно смогут работать лишь те школы, где педагоги 100% вакцинированы двумя дозами. Также допускается негативный ПЦР-тест. В "красной" зоне работа начальной школы и садиков также не ограничивается.

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