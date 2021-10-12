Осінні канікули в Україні. У регіонах визначилися з датами
Осінні канікули в школах в Україні заплановані на кінець жовтня. Разом з тим, через ситуацію з коронавірусом в деяких областях графік трохи змістився.
Детальніше про те, де і коли школи йдуть на канікули - в матеріалі РБК-Україна.
Так, з 18 жовтня на канікули йдуть школярі в:
- Черкасах,
- Харкові,
- Івано-Франківську,
- Вінниці,
- Хмельницькому,
- Херсоні,
- Сумах.
З 25 жовтня відпочиватимуть школярі Львова, Дніпра, Миколаєва, Полтави.
Спочатку в Україні рекомендувалося вводити з 25 жовтня. Однак, кожен регіон сам визначає дату початку канікул. Регіони вирішили відправити школярів відпочивати на тиждень раніше, зокрема, через ситуацію з коронавірусом.
Відзначимо, на даний момент вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину. Згідно з новими правилами, в цій зоні можуть працювати очно лише ті школи, де 80% педагогів мають хоча б одну дозу вакцини або ж негативний ПЛР-тест. Винятком є лише молодша школа і дитячі садки, їх робота не обмежується.
Разом з тим, у разі введення в регіоні "червоної" зони, очно зможуть працювати лише ті школи, де педагоги 100% вакциновані двома дозами. Також допускається негативний ПЛР-тест. У "червоній" зоні робота початкової школи та садочків також не обмежується.