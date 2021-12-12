Осечка "Динамо", прощание Марлоса и новый скандал Селезнева: итоги тура УПЛ

Единоличный зимний чемпион

"Динамо" достаточно долго шло в статусе лидера чемпионата. Однако после поражения от "Ворсклы" в 14-м туре киевляне стали делить первую строчку с "горняками", сменяя один другого лишь по дополнительным показателям. Так бы команды и ушли на зимний перерыв, если бы не осечка киевлян в последнем перед отпуском туре. "Динамо" имело множество возможностей для уверенной победы над "Зарей", но сыграли вничью 1:1. Тогда как "Шахтер", хоть и не без проблем, дожал "Александрию" 2:1. В итоге именно "горняки" ушли на перерыв в статусе лидера, опережая киевлян на 2 очка.

Прощание Марлоса

Вслед за Тайсоном, который ушел из "Шахтера" весной, покинул и другой эпохальный бразилец - Марлос. Натурализованный украинец провел в донецком клубе семь лет, за которые провел 287 матчей в футболке "горняков". По этому показателю он входит в топ-25 игроков в истории клуба. На счету Марлоса также 74 гола за дончан, а также 12 трофеев - по четыре победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины.

Он не был включен на последний матч перед отпуском против "Александрии", и сразу же появились слухи, что у него конфликт с руководством - мол, сам бразильский украинец хотел остаться в "Шахтере", но ему не предложили контракт. Подогрел эти слухи и сам Марлос, который не прибыл на прощание с партнерами.

Правда, после этого директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна объяснил, что никакого игнорирования прощания с партнерами от Марлоса не было, а он не явился просто из-за эмоций.

"Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования - это просто человеческие эмоции, которые можно понять", - такие слова Срны обнародовал официальный сайт "Шахтера".

"Минай", Селезнев, скандал

Еще на прошлой неделе в сеть "слили" видео, где форвард "Миная" Евгений Селезнев матом высказывает претензии в адрес кого-то из своих партнеров, а также достаточно в агрессивной форме задается риторическим вопросом "кто выпустил его на поле", видимо, в адрес наставника Игоря Леонова.

Эту тему еще на прошлых выходных обсудили многие футбольные паблики и эксперты. Однако уже на неделе нынешней произошел новый виток событий вокруг Селезнева. На футбольном канале "Та то таке" опубликовали запись телефонного разговора между Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым, где футболист в очень грубой форме, с матами и угрозами физического насилия, обращался к последнему из-за якобы неправдивой информации, которую журналист рассказал накануне. По словам Сенькива, Селезнев в "Минае" продолжал нарушать режим, а наставник клуба из Закарпатья Леонов не контролирует раздевалку.

Обнародованная на канале запись содержала несколько разговоров между Селезневым и Сенькивым, к которым также присоединялся и Леонов. Все завершилось поданным заявлением в полицию от журналиста из-за угроз со стороны форварда "Миная".

Этот скандал далеко не первый вокруг персоны Селезнева. В начале года он был по сути отчислен из состава "Колоса" из-за конфликта с тогдашним наставником клуба Русланом Костышиным. Поговаривали, что нападающий во время сборов нарушал режим.

Все результаты 18-го тура:

"Мариуполь" - "Днепр-1" 0:3

Довбык, 35 (п), Пихаленок, 75 (п), Билл, 78

Удаление: Кащук ("Мариуполь"), 45+1

"Ингулец" - "Десна" 2:1

Поспелов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярев, 56

Удаление: Опанасенко ("Ингулец"), 85

"Александрия" - "Шахтер" 1:2

Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 78

"Верес" - "Рух" 1:1

Панасенко, 62 - Климчук, 82 (п)

"Львов" - "Ворскла" 1:1

Ременяк, 74 - Амилькар, 65

"Черноморец" - "Металлист-1925" 2:1

Авагимян, 3, Кравченко, 6 - Марлисон, 57 (п)

"Динамо" - "Заря" 1:1

Буяльский, 44 - Саядманеш, 49

"Колос" - "Минай" 2:1

Милько, 88 (п), Черноморец, 90 - Вишневский, 11