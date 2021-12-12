Осічка "Динамо", прощання Марлоса і новий скандал Селезньова: підсумки туру УПЛ

Одноосібний зимовий чемпіон

"Динамо" досить довго йшло в статусі лідера чемпіонату. Однак після поразки від "Ворскли" в 14-му турі кияни стали ділити першу сходинку з "гірниками", змінюючи один іншого лише за додатковими показниками. Так би команди і пішли на зимову перерву, якби не осічка киян в останньому перед відпусткою турі. "Динамо "мало безліч можливостей для впевненої перемоги над "Зорею", але зіграли внічию 1:1. Тоді як "Шахтар", хоч і не без проблем, дотиснув "Олександрію" 2:1. У підсумку саме "гірники" пішли на перерву в статусі лідера, випереджаючи киян на 2 очки.

Прощання Марлоса

Слідом за Тайсоном, який пішов з "Шахтаря" навесні, покинув і інший епохальний бразилець - Марлос. Натуралізований українець провів у донецькому клубі сім років, за які провів 287 матчів у футболці "гірників". За цим показником він входить в топ-25 гравців в історії клубу. На рахунку Марлоса також 74 голи за донеччан, а також 12 трофеїв - по чотири перемоги в чемпіонаті, Кубку і Суперкубку України.

Він не був включений на останній матч перед відпусткою проти "Олександрії", і відразу ж з'явилися чутки, що у нього конфлікт з керівництвом - мовляв, сам Бразильський українець хотів залишитися в "Шахтарі", але йому не запропонували контракт. Підігрів ці чутки і сам Марлос, який не прибув на прощання з партнерами.

Правда, після цього директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна пояснив, що ніякого ігнорування прощання з партнерами від Марлоса не було, а він не з'явився просто через емоції.

"Я розмовляв з Марлосом, і він сказав, що йому дуже важко емоційно і складно уявити, що тепер він буде знаходитися далеко від команди. Він збирався попрощатися з командою, але в останній момент просто не зміг приїхати і приніс вибачення. Тому з його боку не було ігнорування - це просто людські емоції, які можна зрозуміти", - такі слова Срни оприлюднив офіційний сайт "Шахтаря".

"Минай", Селезньов, скандал

Ще минулого тижня в Мережу "злили" відео, де форвард "Миная" Євген Селезньов матом висловлює претензії на адресу когось зі своїх партнерів, а також досить в агресивній формі задається риторичним питанням "хто випустив його на поле", мабуть, на адресу наставника Ігоря Леонова.

Цю тему ще на минулих вихідних обговорили багато футбольних паблік і експерти. Проте вже на тижні нинішнього стався новий виток подій навколо Селезньова. На футбольному каналі "Та то таке" опублікували запис телефонної розмови між Селезньовим і журналістом Андрієм Сеньківим, де футболіст в дуже грубій формі, з матами і погрозами фізичного насильства, звертався до останнього через нібито неправдиву інформацію, яку журналіст розповів напередодні. За словами Сеньківа, Селезньов в "Минаї" продовжував порушувати режим, а наставник клубу із Закарпаття Леонов не контролює роздягальню.

Оприлюднений на каналі запис містив кілька розмов між Селезньовим і Сеньківим, до яких також приєднувався і Леонов. Все завершилося поданою заявою в поліцію від журналіста через погрози з боку форварда"Миная".

Цей скандал далеко не перший навколо персони Селезньова. На початку року він був по суті відрахований зі складу "Колоса" через конфлікт з тодішнім наставником клубу Русланом Костишиним. Подейкували, що нападник під час зборів порушував режим.

Всі результати 18-го туру:

"Маріуполь" - "Дніпро-1" 0: 3

Довбик, 35 (п), Пихальонок, 75 (п), Білл, 78

Вилучення: Кащук ("Маріуполь"), 45+1

"Інгулець" - "Десна" 2:1

Поспєлов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярьов, 56

Вилучення: Опанасенко ("Інгулець"), 85

"Олександрія" - "Шахтар" 1:2

Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораєс, 78

"Верес" - "Рух" 1:1

Панасенко, 62 - Климчук, 82 (п)

"Львів" - "Ворскла" 1:1

Ременяк, 74 - Амількар, 65

"Чорноморець" - "Металіст-1925" 2:1

Авагімян, 3, Кравченко, 6 - Марлісон, 57 (п)

"Динамо" - "Зоря" 1:1

Буяльський, 44 - Саядманеш, 49

"Колос" - "Минай" 2:1

Мілько, 88 (п), Чорноморець, 90 - Вишневський, 11