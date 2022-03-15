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В осажденном Мариуполе погибли более 2,3 тысячи человек, - горсовет

Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе с начала вторжения российских войск в Украину за все время блокады города количество жертв по официальным данным уже превысило 2,3 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в настоящее время распространяются разные неправдивые сообщения о количестве погибших в заблокированном городе, который длительное время обстреливают войска РФ. В горсовете решили внести ясность, и прекратить "домыслы" на эту тему.

"В сети интернет распространяется ложная информация о количестве погибших в Мариуполе. Да, есть разная информация о количестве погибших в Мариуполе от вражеских действий российских оккупантов - от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Но официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 составляет примерно 2357 погибших мариупольца", - говорится в заявлении.

Также в горсовете подчеркивают, что все иные данные по этому поводу - не соответствуют действительности, и призвали доверять исключительно официальной информации из проверенных источников.

Ранее сообщалось, что только за прошлую неделю в Мариуполе погибли более 500 человек.

Напомним, что 14 марта из Мариуполя удалось выехать около 160 автомобилям с людьми при эвакуации из окруженного города.

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