RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В обложеному Маріуполі загинули понад 2,3 тисячі людей, - міськрада

Автор: Володимир Костирін

У Маріуполі з початку вторгнення російських військ в Україну за весь час блокади міста кількість жертв за офіційними даними вже перевищила 2,3 тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

Відзначається, що нині поширюються різні неправдиві повідомлення про кількість загиблих в заблокованому місті, яке тривалий час обстрілюють війська РФ. У міськраді вирішили внести ясність, і припинити "домисли" на цю тему.

"У мережі інтернет поширюється неправдива інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі. Так, є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів - від декілька сотень до десятків тисяч людей. Але офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольця", - йдеться в заяві.

Також у міськраді наголошують, що всі інші дані з цього приводу - не відповідають дійсності, і закликали довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел.

Раніше повідомлялося, що тільки за минулий тиждень в Маріуполі загинули понад 500 осіб.

Нагадаємо, що 14 березня з Маріуполя вдалося виїхати близько 160 автомобілям з людьми при евакуації з оточеного міста.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України