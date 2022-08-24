Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра

Завтра ожидается восточный и северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с. При этом днем в восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а на побережье морей до +23.

Днем температура воздуха поднимется до +29 +34 градусов. В Карпатах и Крымских горах ночью температура будет колебаться в пределах +11 +16 градусов, а днем +20 +25.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

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