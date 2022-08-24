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Без опадів і спека до +34: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні завтра буде спекотно, але без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 25 серпня, в Україні буде невелика хмарність і без опадів. При цьому очікується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентр в Facebook.

Завтра очікується східний і північно-східний вітер, швидкість якого сягатиме 5-10 м/с. при цьому вдень у східних і південно-східних областях очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а на узбережжі морів до + 23.

Вдень температура повітря підніметься до +29 +34 градусів. У Карпатах і Кримських горах вночі температура коливатиметься в межах +11 +16 градусів, а вдень +20 +25.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

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