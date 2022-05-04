Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра без осадков, только в Карпатах и Крыму днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе страны восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем +1 +6 градусов, на поверхности почвы, в северной части и в Карпатах местами и в воздухе заморозки от 0 до 3 градусов, в юго-восточных областях днем +4 +9, днем +12 +17 градусов. При этом на Закарпатье днем воздух прогреется до +20 градусов.

Погода в Киеве и области

Завтра в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +1 +6 градусов, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки от 0 до 3 градусов, днем +12 +16 тепла.

В Киеве ночью ожидается +3 +5 градусов, а днем около +15.