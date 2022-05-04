Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на завтра

В Україні завтра, 5 травня буде майже без опадів. Лише в Карпатах та Криму очікуються невеликі дощі, вночі місцями заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра без опадів, лише в Карпатах та Криму вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, на заході країни східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, у північній частині та Карпатах місцями та в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, у південно-східних областях вдень +4 +9, вдень +12 +17 градусів. При цьому на Закарпатті вдень повітря прогріється до +20 градусів.
Завтра в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень +12 +16 тепла.
У Києві вночі очікується +3 +5 градусів, а вдень близько +15.
Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде з короткочасними дощами та грозами. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.
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