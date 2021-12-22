Без осадков, но с сильными морозами: прогноз погоды на завтра

В четверг, 23 декабря, в Украине осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -8 до -23, днем - от -2 до -10 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение завтрашнего дня осадки на территории Украины не ожидаются. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный и западный ветер до 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха 23 декабря составит:
Фото: погода в Украине 23 декабря (meteo.gov.ua)
В Киеве завтра осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -14 до -16, ночь - от -7 до -9 градусов.
На столичных дорогах местами ожидается гололедица.
Фото: погода в Киеве 23 декабря (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
Отметим, 22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы, самую низкую суточную температуру зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.