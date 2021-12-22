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Без осадков, но с сильными морозами: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 23 декабря, в Украине осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -8 до -23, днем - от -2 до -10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В течение завтрашнего дня осадки на территории Украины не ожидаются. Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный и западный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха 23 декабря составит:

  • на западе ночью от -8 до -12, днем от -2 до -8 (в Карпатах ночью 18-23, днем 8-14 мороза);
  • на севере ночью от -14 до -16, днем от -6 до -10;
  • на востоке ночью от -14 до -19, днем от -7 до -10;
  • на юге ночью от -8 до -10, днем от -2 до -6;
  • в центре ночью от -13 до -17, днем от -5 до -7.

Фото: погода в Украине 23 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -14 до -16, ночь - от -7 до -9 градусов.

На столичных дорогах местами ожидается гололедица.

Фото: погода в Киеве 23 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

Отметим, 22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы, самую низкую суточную температуру зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

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