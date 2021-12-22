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Морозы отступят. В Украину идет потепление: дата

Новина українською →
Украина, Среда 22 декабря 2021 10:29
Морозы отступят. В Украину идет потепление: дата Фото: Погода в Украине поменяется к католическому Рождеству (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Погода в Украине поменяется к католическому Рождеству, 25 декабря . В страну ворвется оттепель, ожидается снег, дождь, сильный ветер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение 25 декабря в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах возможны дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до +5, а ночью - от 0 до -3;
  • на севере днем от -1 до +1, а ночью - от -4 до -6;
  • на востоке днем от 0 до +1, а ночью - от -5 до -9;
  • на юге днем от +4 до +9, а ночью - от 0 до -2;
  • в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -2 до -5Морозы отступят. В Украину идет потепление: дата

Напомним, в среду, 22 декабря, в Карпатах ударили сильные морозы. Температура воздуха местами опустилась до -21 градуса.

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