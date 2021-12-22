Морозы отступят. В Украину идет потепление: дата
Фото: Погода в Украине поменяется к католическому Рождеству (Getty Images)
Погода в Украине поменяется к католическому Рождеству, 25 декабря . В страну ворвется оттепель, ожидается снег, дождь, сильный ветер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение 25 декабря в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах возможны дожди и мокрый снег. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до +5, а ночью - от 0 до -3;
- на севере днем от -1 до +1, а ночью - от -4 до -6;
- на востоке днем от 0 до +1, а ночью - от -5 до -9;
- на юге днем от +4 до +9, а ночью - от 0 до -2;
- в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -2 до -5
Напомним, в среду, 22 декабря, в Карпатах ударили сильные морозы. Температура воздуха местами опустилась до -21 градуса.