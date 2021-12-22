Без опадів, але з сильними морозами: прогноз погоди на завтра

У четвер, 23 грудня, в Україні опади не очікуються. Температура повітря вночі знаходитиметься в межах від -8 до -23, вдень - від -2 до -10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом завтрашнього дня опади на території України не очікуються. Синоптики прогнозують помірний північно-західний і західний вітер до 5-10 метрів в секунду.
Температура повітря 23 грудня становитиме:
Фото: погода в Україні 23 грудня (meteo.gov.ua)
У Києві завтра опади не очікуються. Температура повітря вночі знаходитиметься в межах від -14 до -16, ніч - від -7 до -9 градусів.
На столичних дорогах місцями очікується ожеледиця.
Фото: погода в Києві 23 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
Зазначимо, 22 грудня у Карпатах вдарили сильні морози, найнижчу добову температуру зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.