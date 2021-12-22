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Без опадів, але з сильними морозами: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 23 грудня, в Україні опади не очікуються. Температура повітря вночі знаходитиметься в межах від -8 до -23, вдень - від -2 до -10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Протягом завтрашнього дня опади на території України не очікуються. Синоптики прогнозують помірний північно-західний і західний вітер до 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 23 грудня становитиме:

  • на заході вночі від -8 до -12, вдень від -2 до -8 (у Карпатах вночі 18-23, вдень 8-14 морозу);
  • на півночі вночі від -14 до -16, вдень від -6 до -10;
  • на сході вночі від -14 до -19, вдень від -7 до -10;
  • на півдні вночі від -8 до -10, вдень від -2 до -6;
  • у центрі вночі від -13 до -17, вдень від -5 до -7.

Фото: погода в Україні 23 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра опади не очікуються. Температура повітря вночі знаходитиметься в межах від -14 до -16, ніч - від -7 до -9 градусів.

На столичних дорогах місцями очікується ожеледиця.

Фото: погода в Києві 23 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

Зазначимо, 22 грудня у Карпатах вдарили сильні морози, найнижчу добову температуру зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

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