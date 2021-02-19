UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 19 февраля, в Украине будет без осадков. Днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -8 до +3 тепла, а ночью от -23 до -7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах -13 -5, а ночью столбики термометров опустятся до -24 -14

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -8 до -1, а ночью от -18 до -5.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -24 до -20 градусов.

Напомним, 19 февраля на акватории Азовского моря ухудшатся погодные условия. Ожидают сильный ветер, метели и высокие волны.

Также сообщалось, что в Украине в это воскресенье резко потеплеет. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Ветер, метели и двухметровые волны: завтра на Азовском море ждут шторм
Резкое потепление идет в Украину: синоптики назвали дату
Прогноз погоды