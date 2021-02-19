Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -8 до +3 тепла, а ночью от -23 до -7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах -13 -5, а ночью столбики термометров опустятся до -24 -14

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -8 до -1, а ночью от -18 до -5.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -24 до -20 градусов.