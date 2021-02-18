Ветер, метели и двухметровые волны: завтра на Азовском море ждут шторм

В пятницу, 19 февраля, на акватории Азовского моря ухудшатся погодные условия. Ожидают сильный ветер, метели и высокие волны.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Синоптики прогнозируют ночью и утром порывы ветра до 28 метров в секунду. Высота волн в открытой части моря будет достигать 2 метров.

Напомним, сегодня в 11 областях страны синоптики прогнозировали снегопады. Днем температура будет колебаться от -12 до +5 градусов, а ночью температура опустится до -16.

Добавим, синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Синоптики назвали дату, когда в Украину придет тепло.