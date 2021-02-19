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Без опадів та до -24: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 19 лютого, в Україні буде без опадів. Вдень температура повітря у регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни спостерігатимуться сильні морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у західних областях температура повітря вдень буде коливатись від -8 до +3 тепла, а вночі від -23 до -7.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах -13 -5, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -24 -14

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від -8 до -1, а вночі від -18 до -5.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від -12 до -8, а вночі від -24 до -20 градусів.

Нагадаємо, 19 лютого на акваторії Азовського моря погіршаться погодні умови. Очікують сильний вітер, хуртовину та високі хвилі.

Також повідомлялось, що в Україні в цю неділю різко потеплішає. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.

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