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Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 08:00
Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 19 февраля, в Украине будет без осадков. Днем температура воздуха в регионах ожидается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -8 до +3 тепла, а ночью от -23 до -7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах -13 -5, а ночью столбики термометров опустятся до -24 -14

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -8 до -1, а ночью от -18 до -5.

Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -24 до -20 градусов.

Без осадков и до -24: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 19 февраля на акватории Азовского моря ухудшатся погодные условия. Ожидают сильный ветер, метели и высокие волны.

Также сообщалось, что в Украине в это воскресенье резко потеплеет. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +9.

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