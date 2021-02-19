Без опадів та до -24: прогноз погоди на сьогодні
У п'ятницю, 19 лютого, в Україні буде без опадів. Вдень температура повітря у регіонах очікується в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни спостерігатимуться сильні морози.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, у західних областях температура повітря вдень буде коливатись від -8 до +3 тепла, а вночі від -23 до -7.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах -13 -5, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -24 -14
У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від -8 до -1, а вночі від -18 до -5.
Прогноз у Києві
У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від -12 до -8, а вночі від -24 до -20 градусів.
Нагадаємо, 19 лютого на акваторії Азовського моря погіршаться погодні умови. Очікують сильний вітер, хуртовину та високі хвилі.
Також повідомлялось, що в Україні в цю неділю різко потеплішає. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +9.