ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Без опадів і до +17 градусів: погода в Україні на сьогодні

Україна , Понеділок 19 жовтня 2020 08:00
Без опадів і до +17 градусів: погода в Україні на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у понеділок, 19 жовтня, у більшості областей буде без опадів, але може бути похмурою. Температура повітря досягне +17 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях очікується від +8 до +11 тепла в денний час. Вночі температура повітря опуститься до +3 +6 градусів.

У центрі та на півночі країни стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 вдень, а вночі буде від +3 до +6 градусів.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень температура становитиме від +12 до +17 тепла, а вночі очікується від +5 до +11 градусів.

Без опадів і до +17 градусів: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на 19 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 тепла, а вночі близько +4 +6 градусів. В області схожа температурна ситуація.

Без опадів і до +17 градусів: погода в Україні на сьогодні

Погода в Києві та області на 19 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.

Також РБК-Україна писало, що Київ раніше затопила сильна злива. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентр

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся