Без осадков и до +17 днем: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 11 октября, будет преимущественно сухой и теплой. Местами столбики термометров поднимутся до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в Украине

На западе страны сегодня переменная облачность, днем от +12 до +16, ночью от -4 до +2. На севере днем от +12 до +14, ночью от -1 до +2.

В центральной части днем от +13 до +15, ночью от +1 до +4. На востоке Украины днем от +12 до +15, ночью от +1 до +4.

Теплее всего будет на юге страны, днем от +13 до +16, ночью от +3 до +6. В Крыму днем до +17.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Дневная температура от +10 до +12, ночью от 0 до +2. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве