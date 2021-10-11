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Без опадів і до +17 вдень: погода в Україні на сьогодні

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Понеділок 11 жовтня 2021 08:00
Без опадів і до +17 вдень: погода в Україні на сьогодні Фото: погода в Україні буде теплою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні, 11 жовтня, буде переважно сухою і теплою. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до + 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в Україні

На заході країни сьогодні мінлива хмарність, вдень від +12 до +16, вночі від -4 до +2. На півночі вдень від +12 до +14, вночі від -1 до +2.

У центральній частині вдень від +13 до +15, вночі від +1 до +4. На сході України вдень від +12 до +15, вночі від +1 до +4.

Найтепліше буде на півдні країни, вдень від +13 до +16, вночі від +3 до +6. У Криму вдень до +17.

Без опадів і до +17 вдень: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Денна температура від +10 до +12, вночі від 0 до +2. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Без опадів і до +17 вдень: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві

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