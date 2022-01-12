Осадки на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Завтра, 13 января, в течение суток на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Однако, на востоке, несмотря на похолодание, будет солнечно и без облаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе будет ожидаться мокрый снег. Впрочем, солнечная погода возможна на востоке и юге Украины:
Фото: погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде слабого снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -4, а ночью - от -16 до -19.
Фото: погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)