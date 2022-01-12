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Опади на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 13 січня, протягом доби на заході України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Однак, на сході, попри похолодання, буде сонячно й без хмар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході очікуватиметься мокрий сніг. Втім сонячна погода можлива на сході та півдні України:

  • на заході вдень від -1 до +1, а вночі - від -10 до -16;
  • на півночі вдень від -2 до -4, а вночі - від -17 до -19;
  • на сході вдень від -7 до -11, а вночі - від -13 до -17;
  • на півдні вдень від -1 до -5, а вночі - від -10 до -13;
  • у центрі вдень від -3 до -6, а вночі - від -13 до -16.

Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді слабкого снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -4, а вночі - від -16 до -19.

Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)

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