Опади на заході та сонячно на сході: погода на завтра

Завтра, 13 січня, протягом доби на заході України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Однак, на сході, попри похолодання, буде сонячно й без хмар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня на заході очікуватиметься мокрий сніг. Втім сонячна погода можлива на сході та півдні України:
Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді слабкого снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -4, а вночі - від -16 до -19.
Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)