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Осадки на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

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Среда 12 января 2022 20:00
Осадки на западе и солнечно на востоке: погода на завтра Фото: погода в Украине 13 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 13 января, в течение суток на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Однако, на востоке, несмотря на похолодание, будет солнечно и без облаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня на западе будет ожидаться мокрый снег. Впрочем, солнечная погода возможна на востоке и юге Украины:

  • на западе днем от -1 до +1, а ночью - от -10 до -16;
  • на севере днем от -2 до -4, а ночью - от -17 до -19;
  • на востоке днем от -7 до -11, а ночью - от -13 до -17;
  • на юге днем от -1 до -5, а ночью - от -10 до -13;
  • в центре днем от -3 до -6, а ночью - от -13 до -16.

Осадки на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Фото: погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде слабого снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -4, а ночью - от -16 до -19.

Осадки на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Фото: погода в Украине 13 января (meteo.gov.ua)

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