Опади на заході та сонячно на сході: погода на завтра
Фото: погода в Україні 13 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 13 січня, протягом доби на заході України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Однак, на сході, попри похолодання, буде сонячно й без хмар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня на заході очікуватиметься мокрий сніг. Втім сонячна погода можлива на сході та півдні України:
- на заході вдень від -1 до +1, а вночі - від -10 до -16;
- на півночі вдень від -2 до -4, а вночі - від -17 до -19;
- на сході вдень від -7 до -11, а вночі - від -13 до -17;
- на півдні вдень від -1 до -5, а вночі - від -10 до -13;
- у центрі вдень від -3 до -6, а вночі - від -13 до -16.
Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді слабкого снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -1 до -4, а вночі - від -16 до -19.
Фото: погода в Україні 13 січня (meteo.gov.ua)