Осадки по всей стране, кроме юга и морозные ночи: погода в Украине

Завтра, 25 января, по всей Украине, кроме южных регионов - ожидаются осадки. В то же время ночи на западе будут морозными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня на западе, востоке и севере ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночи на западе Украины будут холодными. Температура воздуха составит:

на западе днем от 0 до -8, а ночью - от -10 до -16;

на севере днем от -4 до -7, а ночью - от -9 до -11;

на востоке днем от -2 до -7, а ночью - от -5 до -11;

на юге днем от -2 до -5, а ночью - от -3 до -7;

в центре днем от -4 до -7, а ночью - от -6 до -11.

Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня погода будет облачной, однако без осадков. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -6 до -8, а ночью - от -6 до -13.

Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)