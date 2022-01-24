Осадки по всей стране, кроме юга и морозные ночи: погода в Украине
Фото: погода в Украине 25 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 25 января, по всей Украине, кроме южных регионов - ожидаются осадки. В то же время ночи на западе будут морозными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня на западе, востоке и севере ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночи на западе Украины будут холодными. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до -8, а ночью - от -10 до -16;
- на севере днем от -4 до -7, а ночью - от -9 до -11;
- на востоке днем от -2 до -7, а ночью - от -5 до -11;
- на юге днем от -2 до -5, а ночью - от -3 до -7;
- в центре днем от -4 до -7, а ночью - от -6 до -11.
Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня погода будет облачной, однако без осадков. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -6 до -8, а ночью - от -6 до -13.
Фото: погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в Украине могут ударить морозы.