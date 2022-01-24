Опади по усій країні, окрім півдня та морозні ночі: погода в Україні
Фото: погода в Україні 25 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 25 січня, по усій Україні, окрім південних регіонів - очікуються опади. Водночас ночі на заході будуть морозними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня на заході, сході й півночі очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Ночі на заході України будуть холодними. Температура повітря складатиме:
- на заході вдень від 0 до -8, а вночі - від -10 до -16;
- на півночі вдень від -4 до -7, а вночі - від -9 до -11;
- на сході вдень від -2 до -7, а вночі - від -5 до -11;
- на півдні вдень від -2 до -5, а вночі - від -3 до -7;
- у центрі вдень від -4 до -7, а вночі - від -6 до -11.
Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня погода буде хмарною, однак без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -6 до -8, а вночі - від -6 до -13.
Фото: погода в Україні 25 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в Україні можуть вдарити морози.