Осадки отойдут, потеплеет: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине поднимется температура воздуха. Осадки отойдут, только в некоторых регионах ожидается снег.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня будет переменная облачность почти во всех регионах. Только в восточных и частично северных регионах будет снегопад. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+3, а ночью 0-3,

на севере днем -1-2, а ночью 0-2,

на востоке днем -1+2, а ночью 0-2,

на юге днем +1+4, а ночью -1+2,

в центре -1+2, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха составит 0+2, а ночью 0-2.