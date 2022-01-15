Осадки отойдут, потеплеет: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине поднимется температура воздуха. Осадки отойдут, только в некоторых регионах ожидается снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня будет переменная облачность почти во всех регионах. Только в восточных и частично северных регионах будет снегопад. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+3, а ночью 0-3,
- на севере днем -1-2, а ночью 0-2,
- на востоке днем -1+2, а ночью 0-2,
- на юге днем +1+4, а ночью -1+2,
- в центре -1+2, а ночью -1+1.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха составит 0+2, а ночью 0-2.