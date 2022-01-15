ru ua
Сб, 15 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Осадки отойдут, потеплеет: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Суббота 15 января 2022 07:00
Осадки отойдут, потеплеет: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине поднимется температура воздуха. Осадки отойдут, только в некоторых регионах ожидается снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будет переменная облачность почти во всех регионах. Только в восточных и частично северных регионах будет снегопад. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1+3, а ночью 0-3,
  • на севере днем -1-2, а ночью 0-2,
  • на востоке днем -1+2, а ночью 0-2,
  • на юге днем +1+4, а ночью -1+2,
  • в центре -1+2, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха составит 0+2, а ночью 0-2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
СБУ заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке на Украину
СБУ заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке на Украину
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины