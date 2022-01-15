Опади відійдуть, потеплішає: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні підніметься температура повітря. Опади відійдуть, тільки в деяких регіонах очікується сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні буде мінлива хмарність майже у всіх регіонах. Тільки у східних та частково північних регіонах буде снігопад. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+3, а вночі 0-3,
- на півночі вдень -1-2, а вночі 0-2,
- на сході вдень -1+2, а вночі 0-2,
- на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2,
- у центрі -1+2, а вночі -1+1.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря складе 0+2, а вночі 0-2.