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Опади відійдуть, потеплішає: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 15 січня 2022 07:00
Опади відійдуть, потеплішає: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні підніметься температура повітря. Опади відійдуть, тільки в деяких регіонах очікується сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні буде мінлива хмарність майже у всіх регіонах. Тільки у східних та частково північних регіонах буде снігопад. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+3, а вночі 0-3,
  • на півночі вдень -1-2, а вночі 0-2,
  • на сході вдень -1+2, а вночі 0-2,
  • на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2,
  • у центрі -1+2, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря складе 0+2, а вночі 0-2.

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