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Осадки и гололедица: погода в Украине продолжает осложняться

Автор: РБК-Украина

11 февраля в Украине ожидаются сложные погодные условия. Почти по всей стране, кроме юга, ожидается снег, мокрый снег и гололед.

Об этом сообщает пресс-лужба ГСЧС.

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В частности, на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях возможен снег с дождем, а в западных и северных областях – значительные осадки. В Карпатском регионе синоптики прогнозируют сильные осадки. В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, будет гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели. Температура в северных и большинстве западных областей 0-5° мороза; на остальной территории 1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14° тепла.

В Киевской области значительный снег, по области местами с дождем, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура по области 0-5° мороза, в Киеве 2-4° мороза.

Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

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