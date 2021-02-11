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Опади та ожеледиця: погода в Україні продовжує ускладнюватися

Автор: РБК-Україна

11 лютого в Україні очікуються складні погодні умови. Майже по всій країні, крім південного сходу, очікується сніг, мокрий сніг та ожеледь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зокрема, на Закарпатті, в центральних, місцями північних та Харківській областях можливий сніг з дощем, а у західних та північних областях – значні опади. У Карпатському регіоні синоптики прогнозують сильні опади. У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім південно-східної частини, буде ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей 0-5° морозу; на решті території 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14° тепла.

На Київщині значний сніг, по області подекуди з дощем, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області 0-5° морозу, у Києві 2-4° морозу.

Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади.

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