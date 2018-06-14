ОС задержали двух боевиков в Донецкой области

Задержанных подозревают в участии в составе незаконных вооруженных формирований

Оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПС) из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержали 2-х граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Как отмечается, задержанные подозреваются в участии в составе незаконных вооруженных формирований.

"В ходе оперативно-проверочных мероприятий установлено, что в 2014 году они добровольно вступили в состав незаконных вооруженных формирований",- говорится в сообщении.

По данному факту в районный отдел полиции направлены сообщения по ч.2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Сведения внесены в ЕРДР, ведется досудебное расследование по выяснению всех обстоятельств совершенных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в наблюдателей молоток.