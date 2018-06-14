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ОС затримали двох бойовиків в Донецькій області

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 17:21
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com)

Затриманих підозрюють в участі у складі незаконних збройних формувань

Оперативними співробітниками Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПС) зі складу Об’єднаних сил спільно зі співробітниками Національної поліції в Донецькій області затримано 2-х громадян України, жителів Слов’янського району Донецької області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПС.

Як зазначається, затримані підозрюються в участі у складі незаконних збройних формувань.

"В ході оперативно-перевірочних заходів встановлено, що у 2014 році вони добровільно вступили до складу незаконних збройних формувань",- йдеться у повідомленні.

За даним фактом до районного відділу поліції направлені повідомлення за ч.2 ст. 260 КК України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Відомості внесено до ЄРДР, триває досудове розслідування щодо з’ясування всіх обставин скоєних злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток.

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Теги публікації: бойовики, Донецкая область, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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