Ось від якого гарніру ви 100% погладшаєте: він здається "невинним"
Гарніри - це основа більшості обідів і вечерь. Але деякі з них можуть непомітно зіпсувати навіть найсуворішу дієту.
Який популярний гарнір сприяє швидкому набору ваги навіть при невеликій кількості на тарілці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Який гарнір додасть вам кілограмів?
Йдеться про картопляне пюре з вершковим маслом та молоком. На перший погляд - це звичний і "невинний" гарнір. Проте саме він входить до переліку найкалорійніших страв повсякденного раціону, які ми часто недооцінюємо.
У чому небезпека картопляного пюре?
У 100 грамах такого пюре може бути понад 150-180 калорій, а стандартна порція легко перевищує 250 г. У поєднанні з м’ясом, соусом або салатом зі сметаною — ви отримуєте вибухову калорійну бомбу. Високий глікемічний індекс картоплі провокує різкі стрибки цукру в крові, а це - пряма дорога до накопичення жиру.
Крім того, через своє м’яке і ніжне консистенцію пюре практично не викликає відчуття насичення, тому ви з’їдаєте більше, ніж потрібно. А додаткові жири у вигляді масла чи вершків подвоюють шкоду.
На що замінити пюре?
Ендокринологи та нутриціологи радять замінити пюре на більш повільні вуглеводи, які дають тривале відчуття ситості:
- гречка;
- булгур;
- кіноа;
- овочеві пюре з цвітної капусти, броколі або гарбуза.
Такі альтернативи не викликають різких стрибків глюкози, краще засвоюються організмом і містять більше клітковини.
Якщо ви намагаєтеся скинути вагу або просто контролюєте фігуру, то картопляне пюре з маслом має бути в списку обмежень. Навіть у невеликих порціях воно легко "з'їдає" денний ліміт калорій, особливо в поєднанні з м’ясом чи жирними соусами.
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В матеріалі використані такі джерела: Harvard T.H. Chan School of Public Health, The American Journal of Clinical Nutrition, FatSecret.