ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ось від якого гарніру ви 100% погладшаєте: він здається "невинним"

Неділя 29 червня 2025 10:22
UA EN RU
Ось від якого гарніру ви 100% погладшаєте: він здається "невинним" Фото: Картопляне пюре - дуже калорійний гарнір (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Гарніри - це основа більшості обідів і вечерь. Але деякі з них можуть непомітно зіпсувати навіть найсуворішу дієту.

Який популярний гарнір сприяє швидкому набору ваги навіть при невеликій кількості на тарілці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Який гарнір додасть вам кілограмів?

Йдеться про картопляне пюре з вершковим маслом та молоком. На перший погляд - це звичний і "невинний" гарнір. Проте саме він входить до переліку найкалорійніших страв повсякденного раціону, які ми часто недооцінюємо.

У чому небезпека картопляного пюре?

У 100 грамах такого пюре може бути понад 150-180 калорій, а стандартна порція легко перевищує 250 г. У поєднанні з м’ясом, соусом або салатом зі сметаною — ви отримуєте вибухову калорійну бомбу. Високий глікемічний індекс картоплі провокує різкі стрибки цукру в крові, а це - пряма дорога до накопичення жиру.

Крім того, через своє м’яке і ніжне консистенцію пюре практично не викликає відчуття насичення, тому ви з’їдаєте більше, ніж потрібно. А додаткові жири у вигляді масла чи вершків подвоюють шкоду.

На що замінити пюре?

Ендокринологи та нутриціологи радять замінити пюре на більш повільні вуглеводи, які дають тривале відчуття ситості:

  • гречка;
  • булгур;
  • кіноа;
  • овочеві пюре з цвітної капусти, броколі або гарбуза.

Такі альтернативи не викликають різких стрибків глюкози, краще засвоюються організмом і містять більше клітковини.

Якщо ви намагаєтеся скинути вагу або просто контролюєте фігуру, то картопляне пюре з маслом має бути в списку обмежень. Навіть у невеликих порціях воно легко "з'їдає" денний ліміт калорій, особливо в поєднанні з м’ясом чи жирними соусами.

Вас може зацікавити

В матеріалі використані такі джерела: Harvard T.H. Chan School of Public Health, The American Journal of Clinical Nutrition, FatSecret.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Крупа Здоров'я
Новини
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
При відбитті російської атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу