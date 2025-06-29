Ось від якого гарніру ви 100% погладшаєте: він здається "невинним"

Гарніри - це основа більшості обідів і вечерь. Але деякі з них можуть непомітно зіпсувати навіть найсуворішу дієту.

Який популярний гарнір сприяє швидкому набору ваги навіть при невеликій кількості на тарілці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Який гарнір додасть вам кілограмів?

Йдеться про картопляне пюре з вершковим маслом та молоком. На перший погляд - це звичний і "невинний" гарнір. Проте саме він входить до переліку найкалорійніших страв повсякденного раціону, які ми часто недооцінюємо.

У чому небезпека картопляного пюре?

У 100 грамах такого пюре може бути понад 150-180 калорій, а стандартна порція легко перевищує 250 г. У поєднанні з м’ясом, соусом або салатом зі сметаною — ви отримуєте вибухову калорійну бомбу. Високий глікемічний індекс картоплі провокує різкі стрибки цукру в крові, а це - пряма дорога до накопичення жиру.

Крім того, через своє м’яке і ніжне консистенцію пюре практично не викликає відчуття насичення, тому ви з’їдаєте більше, ніж потрібно. А додаткові жири у вигляді масла чи вершків подвоюють шкоду.

На що замінити пюре?

Ендокринологи та нутриціологи радять замінити пюре на більш повільні вуглеводи, які дають тривале відчуття ситості:

гречка;

булгур;

кіноа;

овочеві пюре з цвітної капусти, броколі або гарбуза.

Такі альтернативи не викликають різких стрибків глюкози, краще засвоюються організмом і містять більше клітковини.

Якщо ви намагаєтеся скинути вагу або просто контролюєте фігуру, то картопляне пюре з маслом має бути в списку обмежень. Навіть у невеликих порціях воно легко "з'їдає" денний ліміт калорій, особливо в поєднанні з м’ясом чи жирними соусами.