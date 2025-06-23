Ось яка ягода може творити дива з організмом: їжте її дуже часто

Чорниця - одна з найкорисніших ягід завдяки високому вмісту антоціанів, які мають потужні антиоксидантні властивості. Найбільшу користь вона приносить саме при регулярному вживанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Чорниця містить кілька ключових сполук і поживних речовин, які мають потужні антиоксидантні властивості. До них належать:
Нутриціолог Меггі Мун розповіла, що регулярне вживання чорниці - чи то зі сніданком, як полуденний перекус чи навіть як вечірній десерт, може допомогти регулярно отримувати користь від її захисних поживних речовин.
дразу після вживання чорниці рівень антоціанів зазвичай підвищується на кілька годин. Корисні побічні продукти циркулюють в організмі до двох днів, тому варто вживати ягоди, такі як чорниця, принаймні кілька разів на тиждень для здоров'я мозку та загального самопочуття.
Поєднуйте їх зі здоровими жирами
Поєднання чорниці зі здоровими жирами, такими як горіхи, насіння, авокадо або горіхове масло, може допомогти організму ефективніше засвоювати та використовувати їхні антиоксиданти.
Їжте їх з продуктами, багатими на білок
Деякі дослідження показують, що білок зв'язується з антоціанами, покращуючи їх засвоєння в організмі.
Обирайте свіжу або заморожену чорницю
Ці варіанти зберігають більшу частину свого антиоксидантного вмісту.
Подбайте про здоров'я своєї травної системи
Проблеми з травленням, такі як низька кислотність шлунка або дисбаланс кишечника, також можуть впливати на те, наскільки добре засвоюються та використовуються антиоксиданти, особливо вітамін С.
Щоб зробити чорницю регулярною частиною раціону, дотримуйтесь таких порад:
Вас може зацікавити