Ось яка ягода може творити дива з організмом: їжте її дуже часто

Користь чорниці

Чорниця містить кілька ключових сполук і поживних речовин, які мають потужні антиоксидантні властивості. До них належать:

антоціани - ці рослинні пігменти надають чорниці насиченого синьо-фіолетового кольору та є найпоширенішими антиоксидантами у фруктах. Вони пов'язані з покращенням здоров'я серця, функції мозку, зменшенням запалення та захистом від оксидативного стресу

- ці рослинні пігменти надають чорниці насиченого синьо-фіолетового кольору та є найпоширенішими антиоксидантами у фруктах. Вони пов'язані з покращенням здоров'я серця, функції мозку, зменшенням запалення та захистом від оксидативного стресу кверцетин - рослинна сполука, відома своїми антиоксидантними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями

- рослинна сполука, відома своїми антиоксидантними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями вітамін С - водорозчинний вітамін, що міститься в невеликих кількостях у чорниці, який допомагає підтримувати імунітет і боротися з вільними радикалами, що пошкоджують клітини

- водорозчинний вітамін, що міститься в невеликих кількостях у чорниці, який допомагає підтримувати імунітет і боротися з вільними радикалами, що пошкоджують клітини ресвератрол - вона відома своїми антиоксидантними, серцево-захисними та протизапальними властивостями

- вона відома своїми антиоксидантними, серцево-захисними та протизапальними властивостями хлорогенова кислота - це потужний поліфенол, який допомагає захищати клітини, зменшувати запалення та підтримувати здоровий рівень цукру в крові

Оптимальний час для вживання чорниці

Нутриціолог Меггі Мун розповіла, що регулярне вживання чорниці - чи то зі сніданком, як полуденний перекус чи навіть як вечірній десерт, може допомогти регулярно отримувати користь від її захисних поживних речовин.

дразу після вживання чорниці рівень антоціанів зазвичай підвищується на кілька годин. Корисні побічні продукти циркулюють в організмі до двох днів, тому варто вживати ягоди, такі як чорниця, принаймні кілька разів на тиждень для здоров'я мозку та загального самопочуття.

З чим корисно їсти чорницю

Поєднуйте їх зі здоровими жирами

Поєднання чорниці зі здоровими жирами, такими як горіхи, насіння, авокадо або горіхове масло, може допомогти організму ефективніше засвоювати та використовувати їхні антиоксиданти.

Їжте їх з продуктами, багатими на білок

Деякі дослідження показують, що білок зв'язується з антоціанами, покращуючи їх засвоєння в організмі.

Обирайте свіжу або заморожену чорницю

Ці варіанти зберігають більшу частину свого антиоксидантного вмісту.

Подбайте про здоров'я своєї травної системи

Проблеми з травленням, такі як низька кислотність шлунка або дисбаланс кишечника, також можуть впливати на те, наскільки добре засвоюються та використовуються антиоксиданти, особливо вітамін С.

7 способів включити чорницю у свій раціон

Щоб зробити чорницю регулярною частиною раціону, дотримуйтесь таких порад: