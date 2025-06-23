Ось чому у вас "хрустить шия" та коли треба бити на сполох

Сучасний спосіб життя, що передбачає багатогодинну роботу за комп'ютером у сидячому положенні або тривале перебування в одній позі, часто призводить до неприємних відчуттів у шиї, зокрема до її хрускоту.

Про поширені причини, чому може хрустіти шия, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Чому хрустить шия? Поширені причини

Існує кілька основних причин, чому ваша шия може видавати характерні звуки:

Зміни тиску в суглобах

Це найпоширеніша причина. Коли ви рухаєте шиєю, газові бульбашки, що знаходяться в синовіальній рідині суглобів, схлопуються, і це створює звук. Це абсолютно нормальне явище, схоже на хрускіт пальців.

Рух зв'язок і сухожиль

Звуки можуть виникати через тертя зв'язок і сухожиль об кістки або між собою. Тривале перебування в одній позі може посилювати м'язову напругу, що, своєю чергою, збільшує тертя між суглобами та м'якими тканинами, викликаючи ці звуки.

Остеоартрит

Ця патологія пов'язана зі зносом суглобів і частіше зустрічається у літніх людей. Зношені суглоби можуть видавати хрускіт через зменшення кількості хряща та зміну структури суглобових поверхонь.

Травми

Хрускіт може бути наслідком травм, таких як удари або різкі рухи шиєю. Такі травми можуть спричинити пошкодження м'яких тканин та суглобів шиї, що, своєю чергою, призведе до хрускоту та болю.

Як запобігти хрускоту та покращити стан шиї?

Щоб уникнути неприємного хрускоту або зменшити його прояви, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Регулярно виконуйте обертання головою, піднімання плечей та розтяжки для шиї та грудей. Це допоможе підтримувати гнучкість суглобів та зменшити м'язову напругу.

Якщо ви довго сидите, важливо регулярно змінювати позу.

Робіть короткі перерви кожні 30-60 хвилин, щоб встати, розім'ятися та розтягнути шию.

Зверніть увагу на підтримання правильної постави, особливо під час роботи за комп'ютером. Монітор має бути на рівні очей, спина прямою, а плечі розслабленими.

Коли хрускіт стає приводом для занепокоєння?

Хоча здебільшого хрускіт у шиї не є симптомом серйозної проблеми, існують певні ситуації, які вимагають підвищеної уваги та звернення до лікаря:

Біль

Якщо крім хрускоту ви відчуваєте біль під час руху шиї або стійкий біль після того, як вона хруснула, це є приводом для медичної консультації.

Скутість та обмеження рухів

Якщо ви відчуваєте скутість або труднощі з нормальним рухом шиї, це може вказувати на певні проблеми з суглобами або м'язами.

Супутні симптоми

Такі симптоми, як запаморочення, головний біль або проблеми з рівновагою, є достатньою причиною для звернення до фахівця. Вони можуть свідчити про серйозніші або неприємніші стани, за якими може стояти прихована проблема.

Частота та дискомфорт

Навіть якщо немає інших симптомів, але хрускіт є дуже частим, дратуючим і викликає дискомфорт або занепокоєння, бажано негайно звернутися за професійною порадою.

Навіть якщо у вас немає жодного з перелічених серйозних симптомів, але ви вважаєте, що проблема може бути більш серйозною, ніж здається, експерти наполегливо рекомендують звернутися до лікаря та пояснити ситуацію. Рання діагностика та профілактика завжди є найкращим підходом до збереження здоров'я.