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Вот почему у вас "хрустит шея" и когда надо бить тревогу

Понедельник 23 июня 2025 10:20
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Вот почему у вас "хрустит шея" и когда надо бить тревогу Фото: Почему у вас может "хрустеть" шея (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Современный образ жизни, предполагающий многочасовую работу за компьютером в сидячем положении или длительное пребывание в одной позе, часто приводит к неприятным ощущениям в шее, в частности к ее хрусту.

О распространенных причинах, почему может хрустеть шея, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Почему хрустит шея? Распространенные причины

Существует несколько основных причин, почему ваша шея может издавать характерные звуки:

Изменения давления в суставах

Это самая распространенная причина. Когда вы двигаете шеей, газовые пузырьки, находящиеся в синовиальной жидкости суставов, схлопываются, и это создает звук. Это совершенно нормальное явление, похожее на хруст пальцев.

Движение связок и сухожилий

Звуки могут возникать из-за трения связок и сухожилий о кости или между собой. Длительное пребывание в одной позе может усиливать мышечное напряжение, что в свою очередь увеличивает трение между суставами и мягкими тканями, вызывая эти звуки.

Остеоартрит

Эта патология связана с износом суставов и чаще встречается у пожилых людей. Изношенные суставы могут издавать хруст из-за уменьшения количества хряща и изменения структуры суставных поверхностей.

Травмы

Хруст может быть следствием травм, таких как удары или резкие движения шеей. Такие травмы могут вызвать повреждение мягких тканей и суставов шеи, что, в свою очередь, приведет к хрусту и боли.

Как предотвратить хруст и улучшить состояние шеи?

Чтобы избежать неприятного хруста или уменьшить его проявления, следуйте следующим рекомендациям:

  • Регулярно выполняйте вращения головой, поднимание плеч и растяжки для шеи и груди. Это поможет поддерживать гибкость суставов и уменьшить мышечное напряжение.
  • Если вы долго сидите, важно регулярно менять позу.
  • Делайте короткие перерывы каждые 30-60 минут, чтобы встать, размяться и растянуть шею.
  • Обратите внимание на поддержание правильной осанки, особенно во время работы за компьютером. Монитор должен быть на уровне глаз, спина прямой, а плечи расслабленными.

Когда хруст становится поводом для беспокойства?

Хотя в основном хруст в шее не является симптомом серьезной проблемы, существуют определенные ситуации, которые требуют повышенного внимания и обращения к врачу:

Боль

Если помимо хруста вы чувствуете боль во время движения шеи или устойчивую боль после того, как она хрустнула, это является поводом для медицинской консультации.

Скованность и ограничение движений

Если вы испытываете скованность или трудности с нормальным движением шеи, это может указывать на определенные проблемы с суставами или мышцами.

Сопутствующие симптомы

Такие симптомы, как головокружение, головная боль или проблемы с равновесием, являются достаточной причиной для обращения к специалисту. Они могут свидетельствовать о более серьезных или неприятных состояниях, за которыми может стоять скрытая проблема.

Частота и дискомфорт

Даже если нет других симптомов, но хруст является очень частым, раздражающим и вызывает дискомфорт или беспокойство, желательно немедленно обратиться за профессиональным советом.

Даже если у вас нет ни одного из перечисленных серьезных симптомов, но вы считаете, что проблема может быть более серьезной, чем кажется, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу и объяснить ситуацию. Ранняя диагностика и профилактика всегда является лучшим подходом к сохранению здоровья.

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