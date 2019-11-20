Оржель прогнозирует дальнейший рост цен на газ

Цены на газ в Украине в зимние месяцы будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины. Об этом в интервью 24 каналу сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Как отметил министр, газ - товар, который имеет свою сезонность: если больше спрос - растет цена, если меньше спрос - цена снижается.

"На самом деле летом (июль, август, сентябрь) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена снижаласяь, несмотря на то, что был больше спрос и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом", - напомнил он.

Но осенью цена на газ начала расти. "Наверное, учитывая увеличение спроса, в декабре также будет некоторое увеличение этой цены", - сказал министр.

Оржель отметил, что начиная с 1 января 2020 года потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины. "Остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, имеет очень большой психологический фактор. То есть риск безопасности поставок", - добавил он.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цены на газ для населения в ноябре 2019 года на 14,7%. Для промышленности цены выросли на 18,4-19,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчета цены газа для населения. Цене газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018 года.