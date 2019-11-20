Оржель прогнозує подальше зростання цін на газ

Ціни на газ в Україні в зимові місяці будуть зростати через збільшення світового попиту та можливу газову кризу через зупинку транзиту по території України. Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Як зазначив міністр, газ товар, який має свою сезонність: якщо більший попит - зростає ціна, якщо менший попит - ціна знижується.

"Насправді влітку (липень, серпень, вересень) у нас була дуже низька ціна. Щомісячно ціна зменшувалася, попри те, що був більшим попит і європейські ринки показували низьку ціну. Ми дійсно отримали одну з найнижчих цін, до прикладу, якщо порівнювати з минулим роком", - нагадав він.

Але восени ціна на газ почала зростати. "Напевно, зважаючи на збільшення попиту, в грудні також буде певне збільшення цієї ціни", - сказав міністр.

Оржель зазначив, що починаючи з 1 січня 2020 року потенційно може бути зупинено транзит газу через територію України. "Зупинка транзиту, окрім економічного фактору, що газу немає, має дуже великий психологічний фактор. Тобто є ризик безпеки постачання", - додав він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для населення в листопаді 2019 року на 14,7%. Для промисловості ціни зросли на 18,4-19,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яке вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.