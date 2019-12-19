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Оржель назвал предмет трехсторонних газовых переговоров

Новости » Экономика     19.12.2019 - 12:47
Оржель назвал предмет трехсторонних газовых переговоров
Фото: встреча в Берлине (facebook.com/minecoenergy)

На переговорах обсудят условия транзитного контракта

Во время трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия, которые состоятся в четверг, 19 декабря, в Берлине, обсудят условия транзитного контракта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

По данным пресс-службы, стороны планируют обсудить соглашение по продолжительности, объемам и тарифам будущего транзитного контракта после 31 декабря.

Министр Алексей Оржель уже начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Также во встрече принимают участие руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Оржель назвал предмет трехсторонних газовых переговоров

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что темой трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами уже провел встречу министром экономики Питером Альтмайером в Берлине.

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