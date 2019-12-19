Оржель назвал предмет трехсторонних газовых переговоров

Фото: встреча в Берлине (facebook.com/minecoenergy)

На переговорах обсудят условия транзитного контракта

Во время трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия, которые состоятся в четверг, 19 декабря, в Берлине, обсудят условия транзитного контракта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

По данным пресс-службы, стороны планируют обсудить соглашение по продолжительности, объемам и тарифам будущего транзитного контракта после 31 декабря.

Министр Алексей Оржель уже начал двусторонние переговоры с немецкой стороной. В переговорах принимает участие министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Также во встрече принимают участие руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что темой трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами уже провел встречу министром экономики Питером Альтмайером в Берлине.