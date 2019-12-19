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В Берлине сегодня пройдет важный раунд трехсторонних переговоров по газу

Новости » Экономика     19.12.2019 - 11:47
В Берлине сегодня пройдет важный раунд трехсторонних переговоров по газу
Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

Представитель Еврокомиссии уже находится в Берлине

Важный раунд трехсторонних газовых переговоров состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине. Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем Twitter.

Шефчович также сообщил, что перед трехсторонними переговорами он провел встречу с федеральным министром экономики Питером Альтмайером в Берлине.

В Берлине сегодня пройдет важный раунд трехсторонних переговоров по газу

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что темой трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины. По его словам, для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей.

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